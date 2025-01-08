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Джимми Батлер не планирует выступать за «Милуоки»

Джимми Батлер не планирует выступать за «Милуоки»
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Форвард «Майами Хит» американский баскетболист Джимми Батлер не планирует выступать за «Милуоки Бакс» в случае, если решит не пользоваться опцией продления контракта и предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает известный инсайдер Кевин О'Коннор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что Батлер также отклонил предложение от «Мемфиса».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Батлер сыграл в 22 матчах, набирая в среднем по 17,6 очка за матч, делая при этом по 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.

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