Форвард «Майами Хит» американский баскетболист Джимми Батлер не планирует выступать за «Милуоки Бакс» в случае, если решит не пользоваться опцией продления контракта и предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает известный инсайдер Кевин О'Коннор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что Батлер также отклонил предложение от «Мемфиса».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Батлер сыграл в 22 матчах, набирая в среднем по 17,6 очка за матч, делая при этом по 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.