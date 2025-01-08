«Русофобы в Прибалтике». Подруга Седоковой — об уголовном деле после смерти Тиммы

Подруга певицы Анны Седоковой Алёна Кравец дала комментарий по поводу уголовного дела в Латвии, возбуждённого после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. Ранее друг Яниса Марк Пугачёв заявил, что в Латвии возбудили уголовное дело в связи со смертью баскетболиста.

«Возбуждение дела в Латвии, по моему мнению, очень похоже на политически мотивированное — русофобы в Прибалтике не упустят шанса попытаться в чём-то обвинить русских и пропиариться на этом. Возбуждать дело в Латвии — при том что всё произошло в России и все материалы по обстоятельствам гибели баскетболиста у наших силовиков и недоступны латышам — нонсенс. У них ничего нет по произошедшему, кроме домыслов человека на видео.

Я на месте Анны подала бы на Пугачёва заявление в полицию в России и в полицию той же Латвии. За разворачивание кампании по её травле в соцсетях. И подала бы заявления в суды за причинение морального ущерба человеку, находящемуся в тяжёлом психологическом кризисе. Анне сейчас очень сложно», — приводят слова Кравец «Аргументы и факты».

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: