Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Русофобы в Прибалтике». Подруга Седоковой — об уголовном деле после смерти Тиммы

«Русофобы в Прибалтике». Подруга Седоковой — об уголовном деле после смерти Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Подруга певицы Анны Седоковой Алёна Кравец дала комментарий по поводу уголовного дела в Латвии, возбуждённого после смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. Ранее друг Яниса Марк Пугачёв заявил, что в Латвии возбудили уголовное дело в связи со смертью баскетболиста.

«Возбуждение дела в Латвии, по моему мнению, очень похоже на политически мотивированное — русофобы в Прибалтике не упустят шанса попытаться в чём-то обвинить русских и пропиариться на этом. Возбуждать дело в Латвии — при том что всё произошло в России и все материалы по обстоятельствам гибели баскетболиста у наших силовиков и недоступны латышам — нонсенс. У них ничего нет по произошедшему, кроме домыслов человека на видео.

Я на месте Анны подала бы на Пугачёва заявление в полицию в России и в полицию той же Латвии. За разворачивание кампании по её травле в соцсетях. И подала бы заявления в суды за причинение морального ущерба человеку, находящемуся в тяжёлом психологическом кризисе. Анне сейчас очень сложно», — приводят слова Кравец «Аргументы и факты».

Материалы по теме
В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Седокову посадят в тюрьму?
В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Седокову посадят в тюрьму?

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android