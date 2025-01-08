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Гилберт Аренас — Пэту Райли: ты не можешь притворяться, что круче Леброна

Гилберт Аренас — Пэту Райли: ты не можешь притворяться, что круче Леброна
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выступил с критикой в адрес президента «Майами Хит» Пэта Райли. Ранее сообщалось, что лидер команды Джимми Батлер якобы сделал запрос об обмене. Кроме того, говорилось о возможном конфликте Батлера с Райли.

«Ты не можешь притворяться, что ты круче Леброна! Леброн уходит, и этот корабль терпит крушение! Если Джимми просит достать ещё одну звезду – принеси ему ещё одну звезду. Ты относишься к нему так, будто всё происходит в чёртовой тюрьме!» — сказал Аренас в своём подкасте.

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