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Чемпион НБА назвал ошибку «Майами» в ситуации с Джимми Батлером

Чемпион НБА назвал ошибку «Майами» в ситуации с Джимми Батлером
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Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон поделился мнением о ситуации в «Майами Хит». Ранее говорилось, что лидер команды Джимми Батлер якобы сделал запрос об обмене. Кроме того, говорилось о возможном конфликте Батлера с президентом клуба Пэтом Райли.

«Джимми взяли в качестве собаки, но не поставили рядом с ним звезду. Рядом с ним парни, никто из которых не может взять игру на себя. Бэм Адебайо — солидный игрок, но Бэм всё ещё не тот парень. Они не взяли нужных баскетболистов. Пэт должен изменить свой подход», — сказал Джексон в эфире All the Smoke Productions.

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