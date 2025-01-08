Брэнден Карлсон больше не является игроком «Оклахомы»

25-летний американский баскетболист Брэнден Карлсон, играющий на позиции центрового, более не является игроком клуба НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает официальная страница команды в социальных сетях.

Карлсон был подписан клубом в ноябре 2024 года и за эти два месяца успел сыграть семь матчей. В среднем за игру Брэнден набирал по 0,6 очка и делал 1,4 подбора.

Через несколько дней (10 января) контракт игрока с клубом на сумму $ 990 895 мог бы стать гарантированным. Таким образом, «Оклахома-Сити Тандер» освободила место в своём составе из 15 человек.