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Парсонс назвал игроков, в чей контракт надо добавить пункт о запрете на обмен

Парсонс назвал игроков, в чей контракт надо добавить пункт о запрете на обмен
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Бывший игрок НБА ныне эксперт Чендлер Парсонс назвал баскетболистов, в контракты которых, как он считает, нужно добавить пункт о запрете обмена.

«Думаю, Виктор Вембаньяма, Лука Дончич должны получить такой пункт. Никола Йокич тоже должен получить его. В конце концов, всё может быстро поменяться. Вы можете потерять все рычаги, а в следующем году стать приманкой для обмена. В этой лиге всё происходит очень быстро», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

Ранее о потенциале Вембаньямы мнением поделился бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс.

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