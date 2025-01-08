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Владимир Гомельский обозначил претензию к Джоэлу Эмбииду

Владимир Гомельский обозначил претензию к Джоэлу Эмбииду
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, что его не устраивает в действиях и подходе центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Не так давно Гомельский говорил, что «Филадельфия» должна выгнать центрового, чтобы иметь возможность бороться за титул.

«Эмбиид кое-как отыграл Олимпиаду. Потом явился в предсезонный лагерь с десятью кг лишнего веса. Потом у него пошла полоса травм, которая никак не закончится. Кроме этого, он сделал заявление о том, что не будет принимать участия в спаренных матчах (две игры подряд за два дня). Позволил себе неуважительное высказывание в адрес лиги, за что был оштрафован. Всё это — непрофессиональное отношение к работе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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