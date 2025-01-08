Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Подруга Анны Седоковой ответила на заявление, что певица разорила Яниса Тимму

Подруга Анны Седоковой ответила на заявление, что певица разорила Яниса Тимму
Комментарии

Подруга певицы Анны Седоковой Алёна Кравец прокомментировала недавние заявления Саны Оши — первой жены баскетболиста Яниса Тиммы. После расставания с Ошей Тимма женился на Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

«Янис был миллионером до встречи с Анной, а певица его разорила? Это домыслы и слухи. Всему верить, что говорят уязвлённые бывшие жёны, не стоит. Её ревность была к Анне огромной, как и обида на мужа из-за измены. Может быть, сейчас бывшая уверена, что Аню «бумеранг настиг», — приводит слова Кравец издание «Аргументы и факты».

Материалы по теме
В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Седокову посадят в тюрьму?
В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Седокову посадят в тюрьму?

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android