Подруга Анны Седоковой ответила на заявление, что певица разорила Яниса Тимму

Подруга певицы Анны Седоковой Алёна Кравец прокомментировала недавние заявления Саны Оши — первой жены баскетболиста Яниса Тиммы. После расставания с Ошей Тимма женился на Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

«Янис был миллионером до встречи с Анной, а певица его разорила? Это домыслы и слухи. Всему верить, что говорят уязвлённые бывшие жёны, не стоит. Её ревность была к Анне огромной, как и обида на мужа из-за измены. Может быть, сейчас бывшая уверена, что Аню «бумеранг настиг», — приводит слова Кравец издание «Аргументы и факты».

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: