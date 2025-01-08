«Зенит» разгромил «Самару» с преимуществом в 49 очков в выездном матче Единой лиги

Сегодня, 8 января, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между петербургским «Зенитом» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 103:54 (28:19, 21:16, 27:8, 27:11) в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным игроком «Зенита» стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать семь подборов, а также отдать шесть передач.

Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. Ему удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить один перехват.