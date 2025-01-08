«Зенит» разгромил «Самару» с преимуществом в 49 очков в выездном матче Единой лиги
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Сегодня, 8 января, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между петербургским «Зенитом» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 103:54 (28:19, 21:16, 27:8, 27:11) в пользу сине-бело-голубых.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
54 : 103
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 20, Попов - 8, Пынько - 6, Кашин - 6, Голдырев - 5, Карпов - 4, Чикарев - 3, Карданахишвили - 2, Сопин, Амосов, Касьянов, Косяков
Зенит: Мун - 18, Щербенев - 17, Хантер - 16, Карасёв - 14, Пойтресс - 10, Спеллмен - 8, Жбанов - 6, Рыжов - 5, Воронцевич - 5, Земский - 4, Захаров
Самым результативным игроком «Зенита» стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. В ходе встречи ему удалось набрать 18 очков, сделать семь подборов, а также отдать шесть передач.
Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. Ему удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и совершить один перехват.
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