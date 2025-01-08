Единая лига: результаты матчей 8 января

Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 8 января:

«Енисей» — УНИКС — 60:66;

«Самара» — «Зенит» — 54:103.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский клуб «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанская команда УНИКС (19 побед — пять поражений).