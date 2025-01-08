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Единая лига: результаты матчей 8 января

Единая лига: результаты матчей 8 января
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Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 8 января:

«Енисей» — УНИКС — 60:66;
«Самара» — «Зенит» — 54:103.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
60 : 66
УНИКС
Казань
Енисей: Степанович - 12, Одиноков - 11, Сандерс - 10, Балашов - 10, Герасимов - 5, Сонько - 4, Долинин - 4, Близнюк - 3, Загретдинов - 1, Ведищев, Перевалов, Шлегель
УНИКС: Беленицкий - 16, Рейнольдс - 11, Найт - 10, Лопатин - 9, Тэйлор - 7, Бако - 7, Д. Кулагин - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Платунов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
54 : 103
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 20, Попов - 8, Пынько - 6, Кашин - 6, Голдырев - 5, Карпов - 4, Чикарев - 3, Карданахишвили - 2, Сопин, Амосов, Касьянов, Косяков
Зенит: Мун - 18, Щербенев - 17, Хантер - 16, Карасёв - 14, Пойтресс - 10, Спеллмен - 8, Жбанов - 6, Рыжов - 5, Воронцевич - 5, Земский - 4, Захаров

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский клуб «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанская команда УНИКС (19 побед — пять поражений).

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