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Команда из Канады решилась на бойкот из-за предполагаемого насилия против трансгендера*

Команда из Канады решилась на бойкот из-за предполагаемого насилия против трансгендера*
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Группа баскетболистов из колледжа в Британской Колумбии (Канада) заявила, что не сыграет несколько матчей в знак протеста из-за предполагаемого словесного и физического насилия по отношению к их товарищу по команде — трансгендеру*. По словам игроков, предыдущие жалобы на насилие не были рассмотрены должным образом.

«Все мы должны быть свободны быть самими собой и играть в ту игру, которую любим, включая трансгендеров*», — цитирует письмо спортсменов Yahoo Canada Sports.

Ранее одна из баскетболистов-трансгендеров* заявляла, что не чувствует себя в безопасности во время некоторых матчей, а также говорила, что подвергалась физическому насилию.

* Международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.

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