Баркли назвал разницу между Леброном, с одной стороны, и Джорданом и Брайантом — с другой

11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли поделился мнением о разнице между тремя выдающимися баскетболистами: четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом из «Лос-Анджелес Лейкерс» и шестикратным чемпионом лиги Майклом Джорданом и пятикратным обладателем Кубка Ларри О'Брайена Коби Брайантом.

«Я не ставлю Леброна Джеймса выше Коби Брайанта. Разница в том, что Леброн – славный парень. Но никто и никогда не говорил таких дурацких слов о Коби и Майкле Джордане», — сказал Баркли на канале Jason Kelce в YouTube.

Ранее Баркли выбрал между Леброном и Джорданом в вопросе величайшего в истории игрока НБА.

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