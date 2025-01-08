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Гилджес-Александер превзошёл достижение Абдул-Джаббара в НБА 55-летней давности

Гилджес-Александер превзошёл достижение Абдул-Джаббара в НБА 55-летней давности
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26-летний разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набирает в среднем 33,1 очка за матч во время победной серии «Тандер», продолжающейся уже 15 игр. Как информирует статистический сервис NBA Crazy Stats, это самая высокая средняя результативность в НБА в рамках серии из 15 и более матчей в отдельном матче.

Второе место по этому показателю занимает прославленный игрок Карим Абдул-Джаббар (32 очка в среднем за матч в сезоне-1970/1971).

К настоящему моменту Гилджес-Александер принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 5,4 подбора и отдавал 6,1 передачи.

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