Еврокубок: результаты матчей 8 января

В среду, 8 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Еврокубок, результаты 8 января:
«Бахчешехир Колежи» – Будучность» – 95:93 ОТ;
У-БТ – «Хапоэль» Иерусалим – 79:91;
«Вулвз» – «Трефл Сопот» – 74:97;
«Цедевита-Олимпия» – «Арис» – 98:79;
«Ховентуд» – «Бешикташ» – 93:70;
«Гамбург Тауэрс» – «Умана Рейер» – 77:90.
Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года. Она продлится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
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