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Еврокубок: результаты матчей 8 января

Еврокубок: результаты матчей 8 января
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В среду, 8 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Еврокубок, результаты 8 января:

«Бахчешехир Колежи» – Будучность» – 95:93 ОТ;
У-БТ – «Хапоэль» Иерусалим – 79:91;
«Вулвз» – «Трефл Сопот» – 74:97;
«Цедевита-Олимпия» – «Арис» – 98:79;
«Ховентуд» – «Бешикташ» – 93:70;
«Гамбург Тауэрс» – «Умана Рейер» – 77:90.

Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
95 : 93
ОТ
Будучность
Подгорица, Черногория
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
79 : 91
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
74 : 97
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 20:45 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
98 : 79
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
08 января 2025, среда. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
93 : 70
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 14-й тур
08 января 2025, среда. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
77 : 90
Умана Рейер
Венеция, Италия

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года. Она продлится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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