Еврокубок: результаты матчей 8 января

В среду, 8 января, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Еврокубок, результаты 8 января:

«Бахчешехир Колежи» – Будучность» – 95:93 ОТ;

У-БТ – «Хапоэль» Иерусалим – 79:91;

«Вулвз» – «Трефл Сопот» – 74:97;

«Цедевита-Олимпия» – «Арис» – 98:79;

«Ховентуд» – «Бешикташ» – 93:70;

«Гамбург Тауэрс» – «Умана Рейер» – 77:90.

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года. Она продлится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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