Матч между «Кливлендом» и «Оклахомой» станет историческим в НБА

Предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер» станет историческим. Как информирует пресс-служба лиги, ещё ни разу за всю её историю в рамках регулярных чемпионатах не встречались команды, имеющие в активе 15-матчевую («Оклахома») и 10-матчевую («Кливленд») победные серии.

Игра между командами состоится 9 января и начнётся в 3:00 мск.

Отметим, что «Кливленд» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 31 победу и четыре поражения. «Оклахома» же лидирует на Востоке. На счету игроков «Тандер» 30 побед и пять поражений.

Самые титулованные клубы НБА: