Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч между «Кливлендом» и «Оклахомой» станет историческим в НБА

Матч между «Кливлендом» и «Оклахомой» станет историческим в НБА
Комментарии

Предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер» станет историческим. Как информирует пресс-служба лиги, ещё ни разу за всю её историю в рамках регулярных чемпионатах не встречались команды, имеющие в активе 15-матчевую («Оклахома») и 10-матчевую («Кливленд») победные серии.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между командами состоится 9 января и начнётся в 3:00 мск.

Отметим, что «Кливленд» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 31 победу и четыре поражения. «Оклахома» же лидирует на Востоке. На счету игроков «Тандер» 30 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Этой ночью в НБА нас ожидает игра года. Превью матча с участием лучших команд
Этой ночью в НБА нас ожидает игра года. Превью матча с участием лучших команд

Самые титулованные клубы НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android