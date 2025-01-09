Кавай Леонард покинул расположение «Клипперс», названа причина

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард принял решение покинуть расположение команды, чтобы побыть с семьёй, которая была вынуждена покинуть дом из-за лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. Об этом, сославшись на источники, на своей странице в социальных сетях рассказал известный североамериканский журналист и инсайдер Крис Хайнс.

Напомним, Леонард вернулся в строй на этой неделе. До этого он ни разу не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Всего в его активе к настоящему моменту две встречи, в которых он в среднем набирал 10 очков, совершал 2,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

Кавай Леонард на скейтерской площадке: