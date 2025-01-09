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Крис Пол ответил, что нужно «Сан-Антонио», чтобы побеждать регулярно

Крис Пол ответил, что нужно «Сан-Антонио», чтобы побеждать регулярно
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39-летний разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол дал комментарий после двух подряд поражений команды. Ранее в регулярном чемпионате НБА «Спёрс» уступили «Денвер Наггетс» (111:122) и «Чикаго Буллз» (110:114).

«У нас есть группа очень хороших игроков, но для того, чтобы побеждать, нужен другой менталитет. Нам нужно найти какой-то переключатель. Мы должны быть готовы к таким ситуациям, когда другие команды будут знать, чего ожидать», — сказал Пол на пресс-конференции.

В настоящий момент «Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 18 побед и столько же поражений.

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