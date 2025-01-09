Паскуаль объяснил победу «Зенита» в игре с «Самарой» с преимуществом в 49 очков

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 103:54.

«Прежде всего я хочу пожелать «Самаре» всего наилучшего в оставшейся части сезона. Это была игра, в которой с самого начала мы старались хорошо действовать как в защите, так и в нападении. В первые пять минут встреча была равной, потому что мы играли в обороне немного мягко. Но шаг за шагом мы начали доминировать в ритме игры и завладели этим большим преимуществом до самого конца», — приводит слова Паскуаля пресс-служба петербургской команды.

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