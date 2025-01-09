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Кливленд Кавальерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 9 января 2025, счет 129:122, НБА 2024/2025

«Кливленд» выиграл у«Оклахомы» матч лидеров конференций с 10+ побед подряд
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В ночь с 8 на 9 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидерами Восточной и Западной конференций «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 129:122.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Мобли - 21, Гарлэнд - 18, Страс - 17, Джером - 15, Уэйд - 11, Митчелл - 11, Леверт - 8, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон, Окоро
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 25, Хартенштайн - 18, Уоллес - 15, Уиггинс - 11, Джо - 8, Дорт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Дука

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, пять подборов и четыре ассиста. Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен оформил дабл-дабл — 25 очков и 12 подборов, а также шесть результативных передач.

Оба клуба подошли к очной встрече с 10-матчевыми выигрышными сериями во всех турнирах — «Кавальерс» продлили свою до 11 побед подряд, серия «Тандер» оборвалась. При этом именно в регулярном чемпионате на счету «Оклахома-Сити» 15 побед подряд — в ходе этого отрезка состоялось поражение в финале Кубка НБА.

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