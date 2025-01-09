«Кливленд» выиграл у«Оклахомы» матч лидеров конференций с 10+ побед подряд

В ночь с 8 на 9 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидерами Восточной и Западной конференций «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 129:122.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Шей Гилджес-Александер, на счету которого 31 очко, пять подборов и четыре ассиста. Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен оформил дабл-дабл — 25 очков и 12 подборов, а также шесть результативных передач.

Оба клуба подошли к очной встрече с 10-матчевыми выигрышными сериями во всех турнирах — «Кавальерс» продлили свою до 11 побед подряд, серия «Тандер» оборвалась. При этом именно в регулярном чемпионате на счету «Оклахома-Сити» 15 побед подряд — в ходе этого отрезка состоялось поражение в финале Кубка НБА.