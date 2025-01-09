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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 9 января 2025, счет 126:103, НБА 2024/2025

«Денвер» без Николы Йокича разгромил «Клипперс», несмотря на 30 очков Нормана Пауэлла
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В ночь с 8 на 9 января мск на паркете «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 126:103.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Портер - 19, Уэстбрук - 19, Строутер - 16, Браун - 15, Джордан - 12, Уотсон - 9, Шарич - 7, Пикетт - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Александер
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 30, Харден - 16, Зубац - 10, Портер - 10, Коффи - 6, Миллер - 6, Браун - 6, Хиланд - 5, Бамба - 4, Джонс - 4, Мэнн - 3, Батюм - 3, Данн

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл — на его счету 30 набранных очков, а также четыре подбора и один результативный пас. «Наггетс» провели второй матч подряд без своего лидера — сербского центрового Николы Йокича, который пропустил игру из-за болезни.

Калифорнийцы потерпели четвёртое поражение в пяти последних встречах.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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