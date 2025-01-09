«Денвер» без Николы Йокича разгромил «Клипперс», несмотря на 30 очков Нормана Пауэлла

В ночь с 8 на 9 января мск на паркете «Болл-Арена» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 126:103.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл — на его счету 30 набранных очков, а также четыре подбора и один результативный пас. «Наггетс» провели второй матч подряд без своего лидера — сербского центрового Николы Йокича, который пропустил игру из-за болезни.

Калифорнийцы потерпели четвёртое поражение в пяти последних встречах.