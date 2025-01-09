В ночь с 8 на 9 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» — 109:103.

«Кливленд Кавальерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 129:122.

«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» — 129:113.

«Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 98:113.

«Нью-Йорк Никс» – «Торонто Рэпторс» — 112:98.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:119.

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103.

«Милуоки Бакс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 121:105.

Видео: Самые титулованные клубы НБА