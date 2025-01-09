Результаты игрового дня НБА 9 января
Поделиться
В ночь с 8 на 9 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 9 января:
- «Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» — 109:103.
- «Кливленд Кавальерс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 129:122.
- «Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» — 129:113.
- «Бруклин Нетс» – «Детройт Пистонс» — 98:113.
- «Нью-Йорк Никс» – «Торонто Рэпторс» — 112:98.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:119.
- «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103.
- «Милуоки Бакс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 121:105.
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Ябуселе - 21, Убре - 15, Гордон - 15, Каунсил - 8, Мартин - 8, Джексон - 6, Даутин - 3, Эдвардс - 2, Бона - 2, Драммонд, Джордж
Вашингтон Уизардс: Батлер - 26, Кисперт - 23, Кузма - 16, Валанчюнас - 14, Каррингтон - 8, Кулибали - 5, Шампани - 5, Джордж - 3, Холмс - 3, Болдуин Мл., Гилл, Сарр
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Мобли - 21, Гарлэнд - 18, Страс - 17, Джером - 15, Уэйд - 11, Митчелл - 11, Леверт - 8, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон, Окоро
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 25, Хартенштайн - 18, Уоллес - 15, Уиггинс - 11, Джо - 8, Дорт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо, Дука
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Брайант - 22, Халибёртон - 16, Нембард - 14, Топпин - 12, Уокер - 12, Матурин - 8, Шиппард - 7, Фриман - 6, Макконнелл - 6, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Тёрнер
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Уайт - 19, Смит - 13, Вучевич - 10, Гидди - 9, Хортон-Такер - 8, Филлипс - 6, Болл - 5, Дуарте - 5, Бузелис - 2, Терри - 2, Уильямс - 2, Картер - 1
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Клауни - 29, Клэкстон - 14, Эвбуомван - 13, Мартин - 12, Уильямс - 11, Джонсон - 10, Уилсон - 7, Бикман - 2, Расселл, Джонсон, Уотфорд, Шарп
Детройт Пистонс: Бисли - 23, Фонтеккио - 17, Сассер - 15, Каннингем - 13, Хардуэй-младший - 10, Харрис - 9, Дюрен - 8, Холланд - 8, Стюарт - 6, Рид - 2, Мур - 2, Дженкинс, Клинтман
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 98
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 27, Таунс - 27, Харт - 21, Брансон - 13, Бриджес - 10, Шамет - 8, Ачиува - 6, Топпин, Макбрайд, Колек, Симс, Пэйн, Райан, Хукпорти
Торонто Рэпторс: Куикли - 22, Барнс - 18, Барретт - 16, Буше - 10, Пёлтль - 8, Олиник - 7, Браун - 4, Шид - 4, Агбаджи - 4, Дик - 3, Темпл - 2, Уолтер, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
100 : 119
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Мюррей - 20, Хоукинс - 10, Грин - 9, Ривз - 9, Альварадо - 9, Тайс - 6, Бостон - 6, Маткович - 4, Мисси - 2, Робинсон-Эрл - 2, Джонс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Шарп - 21, Саймонс - 17, Камара - 15, Хендерсон - 13, Эйтон - 11, Мюррэй - 6, Бэнтон - 4, Уильямс - 4, Рит - 2, Тибулл, Грант, Рупер, Клингэн, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Портер - 19, Уэстбрук - 19, Строутер - 16, Браун - 15, Джордан - 12, Уотсон - 9, Шарич - 7, Пикетт - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Александер
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 30, Харден - 16, Зубац - 10, Портер - 10, Коффи - 6, Миллер - 6, Браун - 6, Хиланд - 5, Бамба - 4, Джонс - 4, Мэнн - 3, Батюм - 3, Данн
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Адетокунбо - 25, Лопес - 22, Трент-мл. - 14, Грин - 14, Миддлтон - 8, Портис - 5, Принс - 3, Боучэмп - 2, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Пол - 18, Барнс - 14, Васселл - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 9, Мамукелашвили - 7, Касл - 5, Бэсси - 4, Джонс - 3, Уэсли, Брэнэм, Коллинс
Видео: Самые титулованные клубы НБА
Комментарии
- 9 января 2025
-
08:31
-
07:45
-
07:25
-
05:35
-
00:56
-
00:31
-
00:18
-
00:07
- 8 января 2025
-
23:47
-
23:08
-
22:50
-
22:19
-
21:15
-
20:35
-
19:48
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
16:30
-
15:50
-
14:40
-
13:52
-
13:40
-
13:00
-
12:44
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:20