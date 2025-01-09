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В Калифорнии сгорел дом, в котором главный тренер «Голден Стэйт» провёл детство

В Калифорнии сгорел дом, в котором главный тренер «Голден Стэйт» провёл детство
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В элитном районе Калифорнии Пасифик Палисэйдс, США, во время масштабных лесных пожаров сгорел дом, в котором провёл детство главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр. О трагедии сообщила мать Стива Энн Керр, которой и принадлежит дом в Лос-Анджелесе.

«Степень ущерба, нанесённого дому, была установлена не сразу. Энн Керр отправила групповое сообщение в ответ друзьям и знакомым, которые проверили её безопасность после разрушительных пожаров, вспыхнувших во вторник утром. Она эвакуировалась во вторник и дважды возвращалась. Сначала Энн остановилась у друзей, а в среду днём сняла номер в отеле», — говорится в статье издания Fadeaway World.

Фото масштабного пожара в районе Пасифик Палисэйдс

Фото масштабного пожара в районе Пасифик Палисэйдс

Фото: Ethan Swope/AP/ТАСС

К данному часу президент США Джо Байден ввёл режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров, сообщается на сайте Белого дома. По данным ABC News, в результате пожаров погибли не менее пяти человек.

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