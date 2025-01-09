Евролига: расписание матчей 9 января
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Сегодня, 9 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Евролиги на 9 января:
20:45 мск — «Фенербахче» — «Альба»;
21:00 мск — «Монако» — «Барселона»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Партизан».
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет турнирную таблицу после 19 сыгранных матчей греческий «Олимпиакос», на счету которого 13 побед при шести поражениях. Второе место с таким же показателем выигранных и проигранных матчей у «Монако». Третьим расположился действующий чемпион турнира «Панатинаикос».
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