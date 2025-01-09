Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание матчей 9 января

Евролига: расписание матчей 9 января
Комментарии

Сегодня, 9 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Евролиги на 9 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Альба»;
21:00 мск — «Монако» — «Барселона»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Партизан».

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу после 19 сыгранных матчей греческий «Олимпиакос», на счету которого 13 побед при шести поражениях. Второе место с таким же показателем выигранных и проигранных матчей у «Монако». Третьим расположился действующий чемпион турнира «Панатинаикос».

Материалы по теме
В Калифорнии сгорел дом, в котором главный тренер «Голден Стэйт» провёл детство
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android