Евролига: расписание матчей 9 января

Сегодня, 9 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Евролиги на 9 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Альба»;

21:00 мск — «Монако» — «Барселона»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Партизан».

Возглавляет турнирную таблицу после 19 сыгранных матчей греческий «Олимпиакос», на счету которого 13 побед при шести поражениях. Второе место с таким же показателем выигранных и проигранных матчей у «Монако». Третьим расположился действующий чемпион турнира «Панатинаикос».