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Чарания: игра НБА может быть перенесена из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Чарания: игра НБА может быть перенесена из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе
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Популярный американский журналист и главный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания сообщил, что игра Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс» может быть перенесена из-за лесных пожаров в штате Калифорния.

«Мы поддерживаем связь с ”Лейкерс" и «Хорнетс» и продолжаем внимательно следить за ситуацией, чтобы определить, нужны ли какие-либо корректировки в расписании в связи с завтрашней игрой», — приводит слова пресс-секретаря НБА Майка Басса Чарания.

Пожары в Лос-Анджелесе

Пожары в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Tama/Getty Images

Матч между «Лейкерс» и «Хорнетс» должен пройти в ночь на 10 января на стадионе «Крипто.ком Арена».

Ранее стало известно, что в Калифорнии сгорел дом, в котором главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр провёл детство.

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