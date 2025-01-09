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Яннис Адетокунбо превзошёл достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара

Яннис Адетокунбо превзошёл достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара
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30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Яннис Адетокунбо в последней игре с «Сан-Антонио Спёрс», завершившейся победой «оленей» со счётом 121:105, превзошёл достижение легендарного игрока Карима Абдул-Джаббара по количеству оформленных дабл-даблов в составе команды из Милуоки.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Адетокунбо - 25, Лопес - 22, Трент-мл. - 14, Грин - 14, Миддлтон - 8, Портис - 5, Принс - 3, Боучэмп - 2, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Пол - 18, Барнс - 14, Васселл - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 9, Мамукелашвили - 7, Касл - 5, Бэсси - 4, Джонс - 3, Уэсли, Брэнэм, Коллинс

В игре с «Сан-Антонио Спёрс» греческий форвард набрал 25 очков и совершил 16 подборов, что стало для Адетокунбо 432-м дабл-даблом в составе «Бакс». На счету легендарного Абдул-Джаббара — 431.

Ранее главный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания сообщил, что игра НБА может быть перенесена из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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