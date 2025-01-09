Яннис Адетокунбо превзошёл достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара

30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Яннис Адетокунбо в последней игре с «Сан-Антонио Спёрс», завершившейся победой «оленей» со счётом 121:105, превзошёл достижение легендарного игрока Карима Абдул-Джаббара по количеству оформленных дабл-даблов в составе команды из Милуоки.

В игре с «Сан-Антонио Спёрс» греческий форвард набрал 25 очков и совершил 16 подборов, что стало для Адетокунбо 432-м дабл-даблом в составе «Бакс». На счету легендарного Абдул-Джаббара — 431.

Ранее главный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания сообщил, что игра НБА может быть перенесена из-за лесных пожаров в Калифорнии.