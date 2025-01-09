Звёздный дуэт из «Кливленда» повторил достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс» на позиции форварда, Эван Мобли и его 26-летний партнёр по команде Джарретт Аллен в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (129:122) повторили достижение звёздного дуэта четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса и трёхкратного победителя Дуэйна Уэйда.

Мобли и Аллен стали первым дуэтом с сезона-2017/2018, который набрал 20+ очков, 10+ подборов и пять+ передач. В игре с «Оклахомой» на счету Мобли 21 очко, 10 подборов и семь передач, а Аллен набрал 25 очков, 11 подборов и шесть передач. Последний раз в составе «Кливленда» такими показатели (20+ очков, 10+ подборов и пять+ передач) продемонстрировала связка Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.