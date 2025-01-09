Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёздный дуэт из «Кливленда» повторил достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда

Звёздный дуэт из «Кливленда» повторил достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс» на позиции форварда, Эван Мобли и его 26-летний партнёр по команде Джарретт Аллен в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (129:122) повторили достижение звёздного дуэта четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса и трёхкратного победителя Дуэйна Уэйда.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Мобли - 21, Гарлэнд - 18, Страс - 17, Джером - 15, Уэйд - 11, Митчелл - 11, Леверт - 8, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон, Окоро
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 25, Хартенштайн - 18, Уоллес - 15, Уиггинс - 11, Джо - 8, Дорт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо, Дука

Мобли и Аллен стали первым дуэтом с сезона-2017/2018, который набрал 20+ очков, 10+ подборов и пять+ передач. В игре с «Оклахомой» на счету Мобли 21 очко, 10 подборов и семь передач, а Аллен набрал 25 очков, 11 подборов и шесть передач. Последний раз в составе «Кливленда» такими показатели (20+ очков, 10+ подборов и пять+ передач) продемонстрировала связка Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо превзошёл достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android