Кайри Ирвинг и ANTA подписали контракт с тремя звёздами НБА

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Кайри Ирвинг и бренд ANTA, совместно с которым Ирвинг выпускает спортивную обувь, подписали контракт с тремя звёздами североамериканской лиги.
Игроки, с которыми ANTA и Ирвинг подписали контракт на выпуск моделей кроссовок:
1. Деррик Джонс («Лос-Анджелес Клипперс»).
2. Дэниел Гэффорд («Даллас Маверикс»).
3. Карис Леверт («Кливленд Кавальерс»).
«Эти ребята — мои братья, игроки, с которыми я наслаждаюсь путешествием по НБА вместе. Мы стремимся вдохновлять будущее баскетбола и создавать наследие, которое найдёт отклик во всём мире», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.
Сообщается, что в ходе нового партнёрства Джонс, Гэффорд и Леверт представят эксклюзивные расцветки из всей коллекции Ирвинга во время предстоящих игр.