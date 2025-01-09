Митчелл может стать пятым игроком в истории НБА, повторив рекорд Джеймса, Дюранта и Энтони

28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на позиции защитника, Донован Митчелл может повторить достижение Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевина Дюранта («Финикс Санз»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс») и Кармело Энтони.

Четыре звёздных баскетболиста в своих первых восьми сезонах в НБА набирали в среднем по 20+ очков за игру, и на данный момент на счету Митчелла семь сезонов с такими показателями. В нынешнем розыгрыше НБА Донован демонстрирует за матч 22,9 очка и по завершении сезона может стать пятым игроком, набиравшим 20+ очков в первые восемь лет в лиге.

Ранее два партнёра Митчелла по «Кавальерс» Эван Мобли и Джарретт Аллен повторили достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.