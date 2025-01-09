Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Митчелл может стать пятым игроком в истории НБА, повторив рекорд Джеймса, Дюранта и Энтони

Митчелл может стать пятым игроком в истории НБА, повторив рекорд Джеймса, Дюранта и Энтони
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» на позиции защитника, Донован Митчелл может повторить достижение Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевина Дюранта («Финикс Санз»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс») и Кармело Энтони.

Четыре звёздных баскетболиста в своих первых восьми сезонах в НБА набирали в среднем по 20+ очков за игру, и на данный момент на счету Митчелла семь сезонов с такими показателями. В нынешнем розыгрыше НБА Донован демонстрирует за матч 22,9 очка и по завершении сезона может стать пятым игроком, набиравшим 20+ очков в первые восемь лет в лиге.

Ранее два партнёра Митчелла по «Кавальерс» Эван Мобли и Джарретт Аллен повторили достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

Материалы по теме
Звёздный дуэт из «Кливленда» повторил достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда
Материалы по теме
15 побед подряд — и стоп! Самое ожидаемое событие в НБА — матч «Оклахомы» и «Кливленда»
15 побед подряд — и стоп! Самое ожидаемое событие в НБА — матч «Оклахомы» и «Кливленда»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android