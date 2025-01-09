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Щербенёв — о матче с «Самарой»: молодые русские хотят доказать, что могут играть в лиге

Щербенёв — о матче с «Самарой»: молодые русские хотят доказать, что могут играть в лиге
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Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 103:54.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
54 : 103
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: М. Кулагин - 20, Попов - 8, Пынько - 6, Кашин - 6, Голдырев - 5, Карпов - 4, Чикарев - 3, Карданахишвили - 2, Сопин, Амосов, Касьянов, Косяков
Зенит: Мун - 18, Щербенев - 17, Хантер - 16, Карасёв - 14, Пойтресс - 10, Спеллмен - 8, Жбанов - 6, Рыжов - 5, Воронцевич - 5, Земский - 4, Захаров

«Важная победа для нас, потому что мы начали год с поражения в Казани, не так, как хотели. Поэтому максимально серьёзно подходили к этой игре. Понимали, что, конечно, сильно изменился состав команды, но они продолжают бороться в каждом матче, показывают характер. Все молодые русские ребята хотят доказывать, что они могут выступать в этой лиге и могут играть хорошо. Поэтому с таким соперником всегда играть нелегко, и мы максимально серьёзно подошли к этому матчу, разобрали соперника, в целом выполнили план на игру и более чем уверенно победили», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

В следующем матче, который пройдёт 11 января в Санкт-Петербурге, «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань». Игра начнётся в 15:30 мск.

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