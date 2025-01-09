Щербенёв — о матче с «Самарой»: молодые русские хотят доказать, что могут играть в лиге

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 103:54.

«Важная победа для нас, потому что мы начали год с поражения в Казани, не так, как хотели. Поэтому максимально серьёзно подходили к этой игре. Понимали, что, конечно, сильно изменился состав команды, но они продолжают бороться в каждом матче, показывают характер. Все молодые русские ребята хотят доказывать, что они могут выступать в этой лиге и могут играть хорошо. Поэтому с таким соперником всегда играть нелегко, и мы максимально серьёзно подошли к этому матчу, разобрали соперника, в целом выполнили план на игру и более чем уверенно победили», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

В следующем матче, который пройдёт 11 января в Санкт-Петербурге, «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань». Игра начнётся в 15:30 мск.

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