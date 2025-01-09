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Леброн и Перкинс отреагировали на разрушительный пожар в Калифорнии

Леброн и Перкинс отреагировали на разрушительный пожар в Калифорнии
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс разместили новый пост на своих страницах в социальных сетях, где поддержали жителей штата Калифорния (США), столкнувшихся с сильнейшим пожаром. Ранее местные власти сообщали о гибели нескольких людей. Кроме того, отмечалось, что лесные пожары добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.

«Молюсь за всех в Южной Калифорнии», — написал Леброн.

«Я молюсь за Южную Калифорнию», — высказался Перкинс.

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