Леброн и Перкинс отреагировали на разрушительный пожар в Калифорнии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс разместили новый пост на своих страницах в социальных сетях, где поддержали жителей штата Калифорния (США), столкнувшихся с сильнейшим пожаром. Ранее местные власти сообщали о гибели нескольких людей. Кроме того, отмечалось, что лесные пожары добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.

«Молюсь за всех в Южной Калифорнии», — написал Леброн.

«Я молюсь за Южную Калифорнию», — высказался Перкинс.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: