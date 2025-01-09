Дрэймонд Грин: «Хит» устали от Батлера, а Джимми — от них

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий относительно ситуации в «Майами Хит». Ранее говорилось, что лидер команды Джимми Батлер якобы сделал запрос об обмене. Кроме того, говорилось о возможном конфликте Батлера с президентом клуба Пэтом Райли.

«На самом деле, в последние пару лет я слышал, что они устали от Джимми, а Джимми в некоторой степени устал от них. Но вообще Джимми — очень серьёзный парень и серьёзно относится к своему делу. Я не хочу, чтобы вся эта ситуация была неправильно воспринята», — сказал Грин в своём подкасте.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре: