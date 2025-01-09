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Эксперт: Адетокунбо слишком силён для Вембаньямы

Эксперт: Адетокунбо слишком силён для Вембаньямы
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Известный североамериканский спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением о недавнем матче между клубами «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс», проходившем в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отдельно Скип высказался о лидерах «Милуоки» и «Сан-Антонио» Яннисе Адетокунбо и Викторе Вембаньяме соответственно.

«Яннис слишком силён для Вемби. Яннис полностью настроен на атаку — Вемби действует с изяществом. Но всё ещё хотелось бы, чтобы у него было больше влияния на победы команды», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 121:105 в пользу «Милуоки». Яннис набрал 25 очков, сделал 16 подборов и отдал восемь передач. В активе Виктора 10 очков, 10 подборов и одна передача.

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