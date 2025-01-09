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Стала известна дата возможного возвращения в строй звезды «Орландо Мэджик»

Стала известна дата возможного возвращения в строй звезды «Орландо Мэджик»
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Популярный американский журналист и главный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания сообщил, что 22-летний американский и итальянский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Орландо Мэджик» на позиции форварда, Паоло Банкеро может вернуться в строй в ближайших двух играх коллектива.

Чарания рассказал, что возвращение Банкеро состоится либо в ночь на пятницу (игра с «Миннесотой Тимбервулвз»), либо на субботу («Милуоки Бакс»).

Банкеро получил серьёзную травму (разрыв правой косой мышцы брюшного пресса) во время исполнения победного броска в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз».

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