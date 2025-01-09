Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мерзко». Чарльз Баркли высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Мерзко». Чарльз Баркли высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли поделился мнением о поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» (97:118).

«Они сделали козлами отпущения Расселла Уэстбрука, Фрэнка Вогеля, Д'Анджело Расселла и Дарвина Хэма. Им следует прекратить обвинять всех в своих недостатках. Они доказали то, что я постоянно о них говорил. Мерзко на это смотреть. Средства массовой информации увлечены «Лейкерс». Но «Лейкерс» — плохая команда», — сказал Баркли во время выступления на NBA on TNT.

Материалы по теме
Леброн и «Лейкерс» пали перед ослабленным «Далласом». Что тут вообще происходит?
Леброн и «Лейкерс» пали перед ослабленным «Далласом». Что тут вообще происходит?

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android