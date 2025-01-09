«Мерзко». Чарльз Баркли высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс»

11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли поделился мнением о поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» (97:118).

«Они сделали козлами отпущения Расселла Уэстбрука, Фрэнка Вогеля, Д'Анджело Расселла и Дарвина Хэма. Им следует прекратить обвинять всех в своих недостатках. Они доказали то, что я постоянно о них говорил. Мерзко на это смотреть. Средства массовой информации увлечены «Лейкерс». Но «Лейкерс» — плохая команда», — сказал Баркли во время выступления на NBA on TNT.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: