Крис Пол высказался о четырёх поражениях в шести матчах «Сан-Антонио Спёрс»
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39-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Крис Пол высказался о четырёх поражениях техасской команды в последних шести матчах.
«Я должен придумать, как продолжать играть лучше в обороне… Нам необходим баланс между уверенностью в своих силах и адекватным отношением к другой команде, независимо от их результатов», — приводит слова Пола издание Clutch Points.
В ночь на 9 января «Сан-Антонио» встречался с «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 121:105 в пользу команды из Милуоки. На счёту Криса 18 очков, пять подборов, семь передач, один перехват и один блок-шот.
НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Адетокунбо - 25, Лопес - 22, Трент-мл. - 14, Грин - 14, Миддлтон - 8, Портис - 5, Принс - 3, Боучэмп - 2, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Пол - 18, Барнс - 14, Васселл - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 9, Мамукелашвили - 7, Касл - 5, Бэсси - 4, Джонс - 3, Уэсли, Брэнэм, Коллинс
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