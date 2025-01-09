Крис Пол высказался о четырёх поражениях в шести матчах «Сан-Антонио Спёрс»

39-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Крис Пол высказался о четырёх поражениях техасской команды в последних шести матчах.

«Я должен придумать, как продолжать играть лучше в обороне… Нам необходим баланс между уверенностью в своих силах и адекватным отношением к другой команде, независимо от их результатов», — приводит слова Пола издание Clutch Points.

В ночь на 9 января «Сан-Антонио» встречался с «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 121:105 в пользу команды из Милуоки. На счёту Криса 18 очков, пять подборов, семь передач, один перехват и один блок-шот.