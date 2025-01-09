The Athletic: в драфт-классе-2025 у Дёмина нет равных в умении отдавать передачи

Авторитетное издание The Athletic описало игру 18-летнего российского защитника Егора Дёмина, представляющего команду университета Бригама Янга (BYU) в рамках NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация).

«Дёмин начал сезон как один из главных претендентов на топ-5 драфта, но в последние недели его игра пошла на спад. В декабре он пропустил несколько матчей из-за травмы колена, что также сказалось на его форме. Однако главный вопрос, который волнует скаутов, — сможет ли Дёмин эффективно уходить от опеки защитников, когда уровень атлетизма соперников возрастает.

В драфт-классе 2025 года у Дёмина нет равных в умении раздавать передачи. Он мастерски находит партнёров на любой точке площадки, используя обе руки — будь то резкие передачи на скорости или мягкие и точные пасы в сложных ситуациях. Но насколько это ценно, если он не может стабильно создавать угрозу для защиты соперника? Насколько важны его передачи, если он не набирает очки? Дёмин начал сезон с уверенной реализации трёхочковых и продемонстрировал прогресс в технике броска, но его процент попаданий из-за дуги упал до 31% после серии неудачных игр, где он забил лишь 1 из 20 попыток за последние пять матчей. В ночь на среду против Texas Tech он набрал 12 очков — это был первый раз с 28 ноября, когда он преодолел отметку в 10 очков.

Несмотря на это, его умение раздавать передачи настолько впечатляющее, что исключить его из топ-10 сложно. Дёмин обладает выдающимися навыками обращения с мячом и отличными физическими данными. Однако ему предстоит доказать свою состоятельность в играх против более сильных соперников, особенно после травмы. Это станет настоящим испытанием для него в конференции Big 12, как это было в недавнем матче с «Хьюстон Кугарз», — говорится в статье издания.