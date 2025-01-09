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Зайон Уильямсон — о возвращении после травмы: ноги наконец-то слушаются меня

Зайон Уильямсон — о возвращении после травмы: ноги наконец-то слушаются меня
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24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции форварда, Зайон Уильямсон прокомментировал своё возвращение на паркет после травмы.

«Я определённо чувствую, что мои ноги наконец-то слушаются меня. Теперь я занят просто поиском игрового ритма. Но у меня нет времени уделять этому три-пять игр. Я собираюсь разобраться с этим как можно быстрее и вернуться на прежний уровень», — сказал Уильямсон после игры с «Миннесотой Тимбервулвз», закончившейся победой «Миннесоты» со счётом 104:97.

Начиная с 11 ноября 2024 года Уильямсон отсутствовал по причине растяжения задней поверхности левого бедра.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 29, Уильямсон - 22, Альварадо - 13, Джонс - 10, Макколлум - 5, Бостон - 5, Робинсон-Эрл - 5, Тайс - 3, Хоукинс - 3, Мисси - 2, Грин, Ривз, Маткович
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рэндл - 16, Рид - 13, Александер-Уолкер - 11, Дивинченцо - 10, Конли - 8, Гобер - 7, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Шеннон, Инглс, Кларк, Миллер, Гарза
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