Зайон Уильямсон — о возвращении после травмы: ноги наконец-то слушаются меня

24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции форварда, Зайон Уильямсон прокомментировал своё возвращение на паркет после травмы.

«Я определённо чувствую, что мои ноги наконец-то слушаются меня. Теперь я занят просто поиском игрового ритма. Но у меня нет времени уделять этому три-пять игр. Я собираюсь разобраться с этим как можно быстрее и вернуться на прежний уровень», — сказал Уильямсон после игры с «Миннесотой Тимбервулвз», закончившейся победой «Миннесоты» со счётом 104:97.

Начиная с 11 ноября 2024 года Уильямсон отсутствовал по причине растяжения задней поверхности левого бедра.