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Баркли — о «Лейкерс»: они просто отвратительны

Баркли — о «Лейкерс»: они просто отвратительны
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11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли раскритиковал команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» после их поражения от «Даллас Маверикс» без главных звёзд — Кайри Ирвинга и Луки Дончича в составе — со счётом 97:118.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Гримс - 23, Вашингтон - 22, Динвидди - 19, Харди - 15, Томпсон - 13, Лайвли - 7, Маршалл - 7, Клебер - 5, Уильямс - 4, Проспер - 3, Пауэлл, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Джеймс - 18, Ривз - 15, Кнехт - 13, Кристи - 12, Финни-Смит - 11, Хатимура - 6, Хэйс - 1, Реддиш, Винсент, Джеймс, Милтон

«И «Лейкерс» доказали то, о чём я продолжаю говорить. Они просто отвратительны. Мы должны говорить о них, потому что СМИ без ума от «Лейкерс». Но «озёрники» — плохая команда. У них нулевые спортивные способности. Я говорю о том, что вижу, когда смотрю каждую их игру.

Джейсон Кидд продемонстрировал великолепный уровень подготовки к ним. Он заявил, что каждый его игрок готов выйти один на один и совершить любой бросок, который только захочет. Знаете, у них была очень хорошая точность и уровень атаки. И это потому, что каждый раз «Лейкерс» просто не могли удержать их перед собой и проваливались.

Это был тренерский шедевр Джейсона Кидда, потому что, по расчётам, эта команда ни за что не смогла бы победить с таким количеством отсутствующих звёзд», — сказал Баркли во время эфира NBA on TNT.

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