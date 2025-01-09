Баркли — о «Лейкерс»: они просто отвратительны

11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли раскритиковал команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» после их поражения от «Даллас Маверикс» без главных звёзд — Кайри Ирвинга и Луки Дончича в составе — со счётом 97:118.

«И «Лейкерс» доказали то, о чём я продолжаю говорить. Они просто отвратительны. Мы должны говорить о них, потому что СМИ без ума от «Лейкерс». Но «озёрники» — плохая команда. У них нулевые спортивные способности. Я говорю о том, что вижу, когда смотрю каждую их игру.

Джейсон Кидд продемонстрировал великолепный уровень подготовки к ним. Он заявил, что каждый его игрок готов выйти один на один и совершить любой бросок, который только захочет. Знаете, у них была очень хорошая точность и уровень атаки. И это потому, что каждый раз «Лейкерс» просто не могли удержать их перед собой и проваливались.

Это был тренерский шедевр Джейсона Кидда, потому что, по расчётам, эта команда ни за что не смогла бы победить с таким количеством отсутствующих звёзд», — сказал Баркли во время эфира NBA on TNT.