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Названы фавориты на приобретение звёздного форварда «Финикс Санз»

Названы фавориты на приобретение звёздного форварда «Финикс Санз»
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Один из популярнейших западных букмекеров Bovada опубликовал котировки команд-фаворитов на приобретение 30-летнего боснийского профессионального баскетболиста, играющего на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», Юсуфа Нуркича.

Фавориты среди клубов НБА на обмен Нуркича по версии Bovada:

1. «Вашингтон Уизардс» +300.
2. «Майами Хит» +400.
3. «Хьюстон Рокетс» +400.
4. «Детройт Пистонс» +400.
5. «Бруклин Нетс» +700.
6. «Шарлотт Хорнетс» +800.
7. «Сан-Антонио Спёрс» +800.
8. «Портленд Трэйл Блэйзерс +800.

Ранее стало известно, что команда «Финикс Санз» вывела двух звёзд своего коллектива — защитника Брэдли Била и форварда Юсуфа Нуркича — из основного состава на скамейку запасных.

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