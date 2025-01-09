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«Детройт Пистонс» ни разу не проиграл в 2025 году и повторил свой лучший результат

«Детройт Пистонс» ни разу не проиграл в 2025 году и повторил свой лучший результат
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» обладает серией из пяти побед в календарном 2025 году.

2 января. «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 105:96;
4 января. «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 98:94;
5 января. «Детройт Пистонс» — «Миннесота Тимбервулвуз» — 119:105;
7 января. «Детройт Пистонс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 118:115;
9 явнаря. «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 98:113.

Данная серия из пяти выигранных матчей позволила «Пистонс» повторить свой рекорд 2018 года, когда они также одержали пять кряду побед.

На данный момент команда занимает восьмое место в Восточной конференции, одержав 19 побед в 37 матчах.

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