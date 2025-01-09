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Митчелл прокомментировал выездную победу «Кливленд Кавальерс» над «Оклахома-Сити Тандер»

Митчелл прокомментировал выездную победу «Кливленд Кавальерс» над «Оклахома-Сити Тандер»
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28-летний американский защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл дал комментарий по поводу победы своей команды в выездном матче с «Оклахомой-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации).

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Мобли - 21, Гарлэнд - 18, Страс - 17, Джером - 15, Уэйд - 11, Митчелл - 11, Леверт - 8, Ньянг - 3, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон, Окоро
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 25, Хартенштайн - 18, Уоллес - 15, Уиггинс - 11, Джо - 8, Дорт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Карузо, Дука

«По этой победе можно судить о нашем росте. Если отмотать время на год назад, то я уверен, что мы бы не справились в подобном матче. В этом матче каждый член команды сделал максимум от него возможного, каждый внёс свой вклад. Кто-то набирал очки, кто-то делал подборы, кто-то перехваты, и только общими силами мы смогли завоевать победу. Это то, что нам нужно для того, чтобы стать той самой командой, которой мы стремимся стать. Уверен, что все в восторге от этой победы. Да, это не победа в чемпионате, а всего лишь один выигранный матч, но мы очень довольны», — приводит слова Митчелла ESPN.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января «Кливленд Кавальерс» победили «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 129:122.

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