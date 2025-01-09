Митчелл прокомментировал выездную победу «Кливленд Кавальерс» над «Оклахома-Сити Тандер»

28-летний американский защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл дал комментарий по поводу победы своей команды в выездном матче с «Оклахомой-Сити Тандер» в рамках регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации).

«По этой победе можно судить о нашем росте. Если отмотать время на год назад, то я уверен, что мы бы не справились в подобном матче. В этом матче каждый член команды сделал максимум от него возможного, каждый внёс свой вклад. Кто-то набирал очки, кто-то делал подборы, кто-то перехваты, и только общими силами мы смогли завоевать победу. Это то, что нам нужно для того, чтобы стать той самой командой, которой мы стремимся стать. Уверен, что все в восторге от этой победы. Да, это не победа в чемпионате, а всего лишь один выигранный матч, но мы очень довольны», — приводит слова Митчелла ESPN.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 января «Кливленд Кавальерс» победили «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 129:122.