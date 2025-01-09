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Инсайдер назвал единственную команду, куда желает перейти Джимми Батлер

Инсайдер назвал единственную команду, куда желает перейти Джимми Батлер
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Форвард «Майами Хит» американский баскетболист Джимми Батлер готов перейти только в «Финикс Санз». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Эван Сайдери.

«Джимми Батлер дал понять в НБА, что подпишет новый контракт лишь с одной командой – «Санз». Теперь тупиковая ситуация между «Хит» и Батлером может затянуться до дедлайна обменов 6 февраля», – написал Сайдери.

В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту сыграл в 22 матчах, в которых в среднем набирал по 17,6 очка за матч, делая при этом по 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.

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