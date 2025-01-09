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«Никогда не видел ничего подобного». Расселл Уэстбрук — о пожарах в Лос-Анджелесе

«Никогда не видел ничего подобного». Расселл Уэстбрук — о пожарах в Лос-Анджелесе
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук высказался о сильнейших пожарах, которые сейчас вспыхнули в штате Калифорния (США). Ранее местные власти сообщали о гибели нескольких людей. Кроме того, отмечалось, что лесные пожары добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.

«Моя семья в безопасности, но многие, кого я знаю, потеряли свои дома… Я из Лос-Анджелеса и никогда не видел ничего подобного. Не иметь возможности ничего сделать — это действительно тяжело. Восстановить всё будет крайне непросто, но Лос-Анджелес — очень сильный, и мы что-то придумаем. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это выйти и постараться подарить людям радость и вдохновение», — приводит слова Уэстбрука журналист Джоуи Линн на своей странице в социальных сетях.

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