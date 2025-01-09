Тимофей Мозгов ответил, дошёл ли пожар до его дома в Калифорнии

Известный российский баскетболист, чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов признался, что его дом в Калифорнии (США) находится вдали от пожаров. По свежим данным, погибли пять человек, более 150 тысяч были эвакуированы. Стихия затронула некоторые элитный районы Лос-Анджелеса.

«До района, где мы живём, пожары довольно далеко. Но масштаб катастрофы, конечно, сильно пугает. Сгорели целые кварталы, домов лишились мои друзья. Причиной стали аномальные погодные условия этой зимой. Такого не припомнят старожилы Калифорнии за последние 50 лет», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

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