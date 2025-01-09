Сестра Тиммы ответила, получила ли семья баскетболиста деньги от Седоковой

Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка поблагодарила всех, кто сделал пожертвования после смерти спортсмена. Также Жандецка дала комментарий относительно ситуации с вкладом бывшей жены Яниса Тиммы Анны Седоковой. Напомним, Тимма умер в декабре прошлого года. Янис и Анна были в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

«Подтверждаю, что учёт пожертвований, полученных на счёт моей матери, продолжается. Пожертвования были сделаны из многих стран Европы. Я подтверждаю, что Марк Пугачёв лично доставил пожертвования, собранные на его странице. Я также знаю, что многие организации и лица из России выразили намерение сделать пожертвование, включая Allikson Teams, но транзакция была невозможна из-за действующих правовых норм. Поэтому сейчас мы обсуждаем с соответствующими органами, как поступить в этой ситуации. Как только это будет сделано, я сделаю публичное заявление.

Меня также попросили прокомментировать вклад Анны Седоковой. Готова поделиться некоторыми фактами без моих личных интерпретаций. Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моём банковском счёте. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили», — написала Жандецка на своей странице в социальных сетях.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: