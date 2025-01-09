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Сестра Тиммы ответила, получила ли семья баскетболиста деньги от Седоковой

Сестра Тиммы ответила, получила ли семья баскетболиста деньги от Седоковой
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Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка поблагодарила всех, кто сделал пожертвования после смерти спортсмена. Также Жандецка дала комментарий относительно ситуации с вкладом бывшей жены Яниса Тиммы Анны Седоковой. Напомним, Тимма умер в декабре прошлого года. Янис и Анна были в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

«Подтверждаю, что учёт пожертвований, полученных на счёт моей матери, продолжается. Пожертвования были сделаны из многих стран Европы. Я подтверждаю, что Марк Пугачёв лично доставил пожертвования, собранные на его странице. Я также знаю, что многие организации и лица из России выразили намерение сделать пожертвование, включая Allikson Teams, но транзакция была невозможна из-за действующих правовых норм. Поэтому сейчас мы обсуждаем с соответствующими органами, как поступить в этой ситуации. Как только это будет сделано, я сделаю публичное заявление.

Меня также попросили прокомментировать вклад Анны Седоковой. Готова поделиться некоторыми фактами без моих личных интерпретаций. Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моём банковском счёте. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили», — написала Жандецка на своей странице в социальных сетях.

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