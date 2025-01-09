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«Всё кончено». Джефф Тиг предложил распустить состав «Уорриорз»

«Всё кончено». Джефф Тиг предложил распустить состав «Уорриорз»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг считает, что нынешний состав «Голден Стэйт Уорриорз» следует расформировать и набрать заново.

«Настало время, когда нужно просто расформировать «Уорриорз». Всё начиналось с Клэя Томпсона, а теперь нужно избавляться от Дрэймонда Грина. Мне определённо нравится этот парень, но они должны распустить весь состав и набрать молодых баскетболистов. Этот состав уже ничего не выиграет. Всё кончено. Их единственное спасение настанет, если они сделают какой-то невероятный обмен или купят ещё какую-то суперзвезду», — приводит слова Тига инсайдер Вито Корлеоне на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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