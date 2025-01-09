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Перкинс раскрыл предложение, которое «Финикс» готов сделать Джимми Батлеру

Перкинс раскрыл предложение, которое «Финикс» готов сделать Джимми Батлеру
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о возможном обмене лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера в «Финикс Санз».

«От своих источников я узнал, что «Санз» готовы предложить ему двухлетнее продление контракта на сумму $ 121 млн. Кевин Дюрант хочет, чтобы Джимми Батлер присоединился к команде. И если он получит Джимми Батлера, тогда они оба подпишут продление контракта», — сказал Перкинс в эфире Road Trippin’ Show.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Батлер к настоящему моменту сыграл в 22 матчах, в которых в среднем набирал по 17,6 очка за матч, делая при этом по 5,5 подбора и 4,7 результативной передачи.

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