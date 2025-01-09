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Виктор Вембаньяма высказался после поражения в матче с «Милуоки»

Виктор Вембаньяма высказался после поражения в матче с «Милуоки»
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (105:121).

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
121 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Лиллард - 26, Адетокунбо - 25, Лопес - 22, Трент-мл. - 14, Грин - 14, Миддлтон - 8, Портис - 5, Принс - 3, Боучэмп - 2, Роллинз - 2, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Пол - 18, Барнс - 14, Васселл - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 9, Мамукелашвили - 7, Касл - 5, Бэсси - 4, Джонс - 3, Уэсли, Брэнэм, Коллинс

«Они были лучше нас. В этот раз они играли лучше. Мы должны сделать шаг вперёд и принять этот результат», — сказал Вембаньяма во время общения со СМИ.

Вембаньяма в матче с «Милуоки» набрал 10 очков, совершил столько же подборов и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч пройдёт 12 января и начнётся в 6:30 мск.

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