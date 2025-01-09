Виктор Вембаньяма высказался после поражения в матче с «Милуоки»

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (105:121).

«Они были лучше нас. В этот раз они играли лучше. Мы должны сделать шаг вперёд и принять этот результат», — сказал Вембаньяма во время общения со СМИ.

Вембаньяма в матче с «Милуоки» набрал 10 очков, совершил столько же подборов и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре регулярного чемпионата «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч пройдёт 12 января и начнётся в 6:30 мск.

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: