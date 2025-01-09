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«Барселона» на выезде победила «Монако» в Евролиге

«Барселона» на выезде победила «Монако» в Евролиге
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9 января в Монако завершился очередной матч 20-го тура в рамках европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный БК «Монако» и испанская «Барселона». Победу в матче со счётом 98:84 (25:17, 20:24, 21:19, 32:24) праздновали гости.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 98
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Лучшим игроком в составе «Барселоны» оказался защитник Дарио Брисуэла, на счету которого 27 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата.

В составе «Монако» больше всех отличился Майк Джеймс, набравший 23 очка. Кроме того, Джеймс сделал два подбора, три передачи, а также четыре перехвата.

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Баварией». Матч состоится 15 января. «Барселона» в этот же день примет на своей площадке греческий «Панатинаикос».

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