«Барселона» на выезде победила «Монако» в Евролиге

9 января в Монако завершился очередной матч 20-го тура в рамках европейского баскетбольного турнира Евролига, в котором встретились местный БК «Монако» и испанская «Барселона». Победу в матче со счётом 98:84 (25:17, 20:24, 21:19, 32:24) праздновали гости.

Лучшим игроком в составе «Барселоны» оказался защитник Дарио Брисуэла, на счету которого 27 очков, два подбора, четыре передачи и три перехвата.

В составе «Монако» больше всех отличился Майк Джеймс, набравший 23 очка. Кроме того, Джеймс сделал два подбора, три передачи, а также четыре перехвата.

В следующем туре «Монако» сыграет на выезде с «Баварией». Матч состоится 15 января. «Барселона» в этот же день примет на своей площадке греческий «Панатинаикос».