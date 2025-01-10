Результаты игрового дня Евролиги 9 января
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В четверг, 9 января, состоялся игровой день 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Евролиги 9 января:
«Фенербахче» — «Альба» — 90:73;
«Монако» — «Барселона» — 84:98;
«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» — 74:107;
«Панатинаикос» — «Партизан» — 96:84.
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 73
Альба
Берлин, Германия
Фенербахче: Бирсен, Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Колсон, Берч
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 98
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
74 : 107
Олимпия
Милан, Италия
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс, Деджулиус
Олимпия: Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
Комментарии
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