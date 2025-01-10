Результаты игрового дня Евролиги 9 января

В четверг, 9 января, состоялся игровой день 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Евролиги 9 января:

«Фенербахче» — «Альба» — 90:73;

«Монако» — «Барселона» — 84:98;

«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» — 74:107;

«Панатинаикос» — «Партизан» — 96:84.

По регламенту турнира шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.